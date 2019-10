Jonathan Sacoor, seul représentant belge sur 400 m, l’assure : il est dans la forme de sa vie.

Le Brabançon s’estime mieux encore qu’à Tampere, à l’été 2018, lorsqu’il est devenu champion du monde juniors en 45.03. "Depuis lors, j’ai beaucoup appris, notamment lors de mon séjour aux États-Unis de janvier à juin. J’y retournerai." À Doha, ce mardi, il tentera d’entrer en demi-finales au bénéfice d’une bonne course technique. "Battre mon record est une possibilité mais je ne veux pas me focaliser sur un chiffre", reprend l’athlète dont le meilleur temps de l’année est de 45.31. "En l’absence de Kevin et Jonathan au départ de l’individuel, je dois essayer de maintenir la tradition belge du 400 m. Ce ne sera pas facile, mais mes récents entraînements ont montré que j’étais en forme."