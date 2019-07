Dix-sept athlètes individuels et deux équipes masculines de relais représenteront la Belgique lors des prochains championnats d’Europe espoirs (U23), qui se déroulent du 11 au 14 juillet, à Gävle (Suède).

Au sein de la sélection belge dévoilée cette semaine, on retrouve notamment le nom de Jonathan Sacoor. Le champion du monde juniors du 400m, membre des Belgian Tornados avec lesquels il a décroché une médaille de bronze lors des Relais Mondiaux de Yokohama en mai dernier, prendra part uniquement au relais 4x400m même s'il a réussi, en 46.22, le temps de qualification sur le tour de piste (46.65).

"C'est ce qui avait été convenu dans l'optique de sa préparation pour les championnats du monde de Doha et nous nous y tenons", explique Jacques Borlée, l'entraîneur du Brabançon de 19 ans. "La saison étant très longue, nous avons refait du travail foncier ces dernières semaines. Sa forme n'est donc pas optimale et l'individuel n'était pas une option. Néanmoins, avec lui dans l'équipe, la Belgique peut ambitionner de décrocher une médaille en relais et c'est important qu'il soit présent."

Jonathan Sacoor, ayant loupé la qualification pour les finales NCAA, sort en effet d'un début de saison qui l'a laissé sur sa faim aux Etats-Unis, en individuel, et un bon résultat en Suède serait toujours bon à prendre sur la route du Qatar…

La sélection

Hommes : Kobe Vleminckx (200m, relais 4x100m), Alexander Doom (400m, relais 4x400m), Jennen Mortier (5 000m), Dorian Boulvin (5 000m/10 000m), Michael Obasuyi (110m h.), Dylan Owusu (400m h.), Clément Deflandre (3 000m st.), Lars Van Looy (hauteur), Jean-Baptiste Nutte (décathlon), Antoine Snyders (relais 4x100m), Camille Snyders (relais 4x100m, relais 4x400m), Florian Tshitwenu (relais 4x100m), Raphaël Kapenda (relais 4x100m), Simon Verherstraeten (relais 4x100m), Hannes Huyck (relais 4x400m), Jonathan Sacoor (relais 4x400m), Jonas De Smet (relais 4x400m), Sven Van Den Bergh (relais 4x400m).

Manon Depuydt (200m), Camille Muls (800m), Elise Vanderelst (1500m), Paulien Couckuyt (400m h.), Claire Orcel (hauteur), Hanne Maudens (longueur, heptathlon), Mélanie Vissers (perche), Babette Vandeput (disque).