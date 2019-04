Jonathan Sacoor a réussi samedi à Gainesville son meilleur chrono de la saison sur 400m, à deux semaines des World Relays.

Le champion du monde junior a bouclé le tour de piste en 46.43 lui qui disposait d'un record cette année à 46.74. Il signe aussi le troisième chrono européen de l'année et est le Belge le plus rapide cette saison sur 400m.

Dylan Borlée avait couru en 46.65 la semaine dernière. Avec Kevin et Jonathan Borlée, Robin Vanderbemden et Julien Watrin complètent aussi la sélection de Jacques Borlée pour les World Relays à Yokohama, Japon, les 11 et 12 mai.

La victoire à Gainesville sur 400m est revenue au Jamaïquain Chantz Sawyers en 46.26. Jonathan Sacoor a fini 3e.

Jonathan Sacoor en profite pour réussir le minimum (46.65) pour l'Euro Espoirs (U23) en Suède (11-14 juillet), mais il a déjà précisé qu'il laisserait sans doute ce rendez-vous de côté pour rester concentrer d'abord sur les World Relays, puis sur les Mondiaux de Doha au Qatar du 27 septembre au 6 octobre où un minimum de 45.30 est demandé.