Deux ans après l’Euro espoirs de Gävle (Suède), marqué côté belge par la médaille d’or de Paulien Couckuyt (400 m haies), par les médailles d’argent décrochées par Élise Vanderelst (1500 m) et Kobe Vleminckx (200 m) et par les médailles de bronze d’Hanne Maudens (heptathlon) et du relais 4x100 m, c’est à Tallinn que se tient, de jeudi à dimanche, l’édition 2021 de cette compétition réservée aux athlètes de moins de 23 ans. Dix-neuf compatriotes défendront leurs chances en individuel et deux relais féminins (4x100 m et 4x400 m) sont engagés également.