La finale des championnats NCAA en salle, disputée à Fayetteville (Arkansas), a débouché sur une belle médaille de bronze pour Jonathan Sacoor et ses équipiers du relais 4x400m de l’Université du Tennessee. Le quatuor composé de Sebastian Cooper, Christopher Bailey, Emmanuel Bynum et Jonathan Sacoor a signé un chrono de 3.04.10 à peine supérieur à son record (3.04.08) réussi deux semaines plus tôt. Le sprinter belge, aligné en tant que dernier relayeur de sa formation, a pris le témoin en première position mais il n’a pu empêcher le retour de deux de ses concurrents. Il a été crédité d’un split de 45.81. L’université de Caroline du Nord s’est imposée en 3.03.16 devant celle du Kentucky (3.03.61).