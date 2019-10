Jonathan Sacoor, Robin Vandrbemden, Dylan Borlée et Kevin Borlée courront dans cet ordre la finale du 4X400m des championnats du monde d'athlétisme dimanche soir au stade Khalifa de Doha (20h30 belges).

Jacques Borlée a communiqué sa composition à l'agence Belga, en début d'après-midi. Comme souvent, le coach a modifié la stratégie des Tornados. Dylan Borlée, Julien Watrin, Jonathan Sacoor et Kevin Borlée avaient qualifié samedi les Tornados pour leur 6e finale consécutive dans un championnat du monde. Ils avaient terminé 2e de la seconde série en 3:00.87, le troisième chrono des seize équipes. Cette qualification pour la finale des Mondiaux les envoyaient du même coup aux JO de Tokyo 2020. Ce sera la 24e finale dans une grande compétition du relais masculin belge qui a fini à quatre reprises à la 4e place dans les Mondiaux en plein air (2009 à Berlin, 2011 à Daegu, 2013 à Moscou et 2017 à Londres) et pris la 5e place en 2015 à Pékin, leur moins bon résultat.