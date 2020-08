Dimanche après-midi, au stade Gaston Reiff de Braine-l’Alleud, sa présence n’est pas passée inaperçue. Jonathan Sacoor n’est, depuis longtemps, plus un anonyme et la venue du champion du monde juniors du 400 m à l’USBW, même si elle n’était pas prévue initialement, avait de quoi rendre jaloux bon nombre d’organisateurs. Dans son maillot rouge de l’Olympic Essenbeek Halle, le Brabançon de 20 ans a donc lancé sa saison d’été 2020 après un hiver pas très copieux sous les couleurs de l’Université du Tennessee (un 400 m individuel et deux relais), la pandémie de coronavirus étant passée par là.