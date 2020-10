Détenteur des records du monde du 5 000 m et du 10 000 m, il va retrouver de l’opposition, ce samedi, aux championnats du monde de semi-marathon.

Joshua Cheptegei est-il en route pour devenir le plus grand coureur de fond de l’histoire ? Tous les rêves semblent permis pour cet athlète de 24 ans qui fait office de grande révélation internationale de ces douze mois. Il est, sans doute, l’athlète qui a le mieux mis à profit la période de confinement et qui a le mieux exploité les dernières innovations technologiques, à savoir les chaussures de nouvelle génération et le système lumineux Wavelight. Les deux fabuleux records du monde qu’il a signés sur la piste, sur 5 000 m à Monaco (12.35.36) et sur 10 000 m (26.11.00) à Valence, ont marqué les esprits.