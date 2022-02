En grande forme depuis le début de la saison, Julien Watrin s’est sublimé ce samedi après-midi, aux championnats de Belgique de Louvain-la-Neuve, en établissant, en 46.15, un nouveau record de Belgique du 400m ! Le Gaumais détrône ainsi Cédric Van Branteghem, qui détenait la référence nationale avec un chrono de 46.18. Julien Watrin, qui avait porté sa meilleure marque à 46.44 en début de saison et signé le minimum pour les Mondiaux de Belgrade, s’est imposé devant Alexander Doom (47.46), un peu gêné par l'abandon de Jonathan Sacoor, et Lionel Halleux (48.73). "Mon entraîneur, François Gourmet, attendait un record de Belgique, moi j'avais dit 'on verra', mais il avait raison", sourit Julien Watrin. "Je suis très heureux de cette performance, c'est la preuve qu'on a mis en place des choses très intéressantes cette saison. Et ce chrono est même intrinsèquement inférieur à mon record outdoor (45.56). C'est très encourageant en vue du 400m haies cet été !"

Jonathan Sacoor s’est donc blessé pendant la course mais "ce n'est pas trop grave, au pire une petite élongation", assure-t-il.