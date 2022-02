Dix-neuf ans. C’est la durée de vie de l’ancien record de Belgique du 400m en salle de Cédric Van Branteghem (46.18). "Il était temps !" a d’ailleurs écrit le Gantois sur les réseaux sociaux, tout en félicitant son successeur qui n’est autre que Julien Watrin. Sacré champion national en 46.15 (son quatrième chrono sous les 46.80 en quatre courses et une amélioration de 29 centièmes de sa meilleure marque), le Gaumais a frappé fort. Et réussi là où Dylan (46.25), Kevin (46.41) et Jonathan Borlée (46.48), qui n’en ont certes jamais fait une priorité, ont échoué au fil des années.



