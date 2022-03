Comme Kjell Provost (1997) et Cédric Van Branteghem (2003) avant lui, Julien Watrin a atteint le stade des demi-finales du 400 m aux championnats du monde en salle. Après des séries où il a pulvérisé son record de Belgique de 27 centièmes pour descendre nettement sous les 46 secondes (45.88) et signer le chrono le plus rapide de tous les engagés, on avait même rêvé à un destin de finaliste pour le sprinter gaumais. Hélas ! L’athlète de 29 ans n’a pas réussi à se hisser dans le top 3 qualificatif, se classant 4e en 46.54. Le sixième chrono des demi-finales, insuffisant donc.

(...)