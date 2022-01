Julien Watrin a été, ce samedi, le grand protagoniste des championnats LBFA en salle à Louvain-la-Neuve. Engagé sur 400m, l’athlète de 29 ans est, en effet, devenu le premier Belge à réussir le minimum pour les Mondiaux de Belgrade (46.50). Le Gaumais a signé un chrono de 46.44, soit 62 centièmes de mieux que le record personnel établi en 2015 à Luxembourg. Il s’agit du 9e chrono mondial de ce début de saison pour Julien, qui est désormais le quatrième performeur belge de l’histoire. "Nous aurions été déçus, mon entraîneur (François Gourmet) et moi, de ne pas descendre sous les 46.80 cet hiver mais je ne voulais pas m’engager trop vite et avancer un chrono avant ces championnats francophones", explique Julien Watrin qui, alors que d’autres avaient choisi de partir au soleil, avait pris soin d’effectuer un stage au Blocry ces dernières semaines afin d’apprivoiser cette piste et de "sentir les virages". "Ma préparation s’est très bien passée, mes entraînements actuels sont très bons et j’ai signé récemment mes meilleurs chronos sur 300 m en salle. Je savais donc que j’avais une bonne base pour ces championnats mais je ne pensais pas réaliser le minimum mondial pour Belgrade d’entrée de jeu. J’étais fort mentalement, en confiance, et je suis parti fort, sans me poser de questions. Et j’ai tenu !"

L’athlète de Dampicourt a prévu de disputer encore trois courses avant les Mondiaux en salle.

"Je vais courir à Miramas (4/02), à Dortmund (12/02) et aux championnats de Belgique (26/02). J’aurai de la concurrence mais aussi… un peu moins de pression", sourit Julien Watrin, qui s’est qualifié en individuel pour son premier championnat international depuis l’Euro 2016 à Amsterdam où il fut demi-finaliste. Depuis, c’est surtout avec le relais 4x400m qu’il a performé. "À Belgrade, les Belgian Tornados courront aussi. Ensuite je penserai à l’outdoor et au 400m haies dans l’optique des championnats d’Europe de Munich."