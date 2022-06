Après Hengelo (49.47) et Genève (49.15), Julien Watrin a remporté sa troisième course de 400m haies en l'espace de huit jours, ce mardi, à Berne. Surtout, le sprinter de l'AC Dampicourt a réussi une énorme performance chronométrique en signant, au centième près, le minimum pour les championnats d'Eugene (48.90) et en s'emparant au passage du record de Belgique que détenait en 48.91 Marc Dollendorf depuis le 31 juillet 1996, chrono établi aux Jeux d'Atlanta. Un double objectif que Julien avait coché dans son agenda et qu'il a donc désormais atteint, lui qui est par ailleurs qualifié également pour les championnats d'Europe de Munich.

Julien Watrin, qui est désormais le quatrième performeur européen de la saison, s'était déjà emparé cet hiver du record de Belgique du 400m indoor. Ce mardi, il a, une nouvelle fois, démontré qu'il était dans la forme de sa vie...