Son nouveau record personnel sur 400m haies (49.15), ce samedi à Genève, a agréablement surpris le Gaumais.



Deux courses, deux records personnels. Dans la foulée d’un hiver brillant sur 400m, Julien Watrin a entamé sa saison estivale pied au plancher sur 400m haies. Et abaissé de 77 centièmes, en l’espace de cinq jours, son ancienne marque établie en 2019. Son chrono de 49.15 établi ce samedi à Genève le laisse au quatrième rang des meilleurs performeurs belges de l’histoire mais il talonne désormais Jean-Paul Bruwier (49.09) et peut vraiment envisager le record de Belgique (48.91) et la qualification directe pour les championnats du monde (48.90).

"Je suis très content de ce chrono qui m’a, je dois bien l’avouer, un peu étonné", nous explique Julien Watrin depuis la Suisse.