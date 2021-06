Depuis qu’elle a communiqué en janvier dernier sur une blessure au tendon d’Achille survenue en fin d’année passée et qui l’a contrainte à porter une botte de protection pendant plusieurs semaines, très peu d’informations filtrent sur l’état de santé de Katarina Johnson-Thompson, même si son ami, le sprinter Adam Gemili s’était voulu rassurant, récemment, à son propos. L’heptathlonienne britannique n’est pas encore apparue en compétition cette année et elle ne le fera pas lors des sélections olympiques britanniques (25-27 juin), affirme le Daily Mail ce mardi. "KJT", qui n’a pu reprendre l’entraînement qu’à la mi-avril, bénéficierait ainsi d’une exception pour raisons médicales alors que ces championnats sont, en principe, un passage obligé. Selon certaines sources, la médaillée d’or des Mondiaux 2019 à Doha participerait néanmoins à une compétition au moins avant les Jeux. Wait and see !