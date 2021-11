La Britannique, grande rivale de Nafi Thiam et championne du monde en titre de l’heptathlon, a choisi Petros Kyprianou et va s’orienter vers les Etats-Unis.

Bertrand Valcin n’est plus l’entraîneur de Kataria Johnson-Thompson. Le profil du coach français, devenu responsable de la haute performance en Occitanie pour l’Agence nationale du sport depuis le 1er septembre, a en effet évolué et ne lui permettait plus de suivre au jour le jour les entraînements de l’heptathlonienne britannique.

À l’issue de Jeux olympiques de Tokyo marqués par une blessure au mollet entraînant son abandon et ayant nécessité une nouvelle intervention chirurgicale (elle revenait à peine d’une déchirure du tendon d’Achille), la championne du monde 2019 s’est donc mise à la recherche d’un nouvel entraîneur qu’elle a enfin trouvé. Il s’agit de Petros Kyprianou (43 ans), le Chypriote basé en Floride qui s’occupe notamment du décathlonien Maicel Uibo (record : 8604 pts) et de l’heptathlonienne Kendell Williams (record : 6683 pts). « KJT » va rester aux Etats-Unis jusqu’à la fin de l’année et devrait sans doute décider de s’y établir.

L'intéressée a expliqué au Daily Mail : "Il est triste que le chapitre avec Bertrand (Valcin) se soit refermé. Il a constitué le choix parfait au moment où j’en avais le plus besoin. Il est toujours au bout du fil et je vais à présent continuer avec quelqu’un qui a une personnalité différente, une approche différente et qui peut me pousser dans une autre direction pour ce nouveau cycle. (…) Il est l’un des meilleurs entraîneurs d’épreuves combinées. Il y en a peu en qui je placerais ma confiance pour veiller à ma carrière et il en fait partie. Il est spécialisé dans les sauts, ce qui est excellent pour moi, et il a une forte personnalité qui m’accompagnera ces prochaines années."

L’été prochain, à Eugene, Katarina Johnson-Thompson défendra le titre mondial de l’heptathlon que Nafi Thiam, sacrée en 2017 à Londres, cherchera précisément à reconquérir.