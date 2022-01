Dans un communiqué transmis ce jeudi, les organisateurs du marathon de Boston ont levé un coin du voile sur la 126e édition de ce rendez-vous qui aura lieu le lundi 18 avril. Chez les hommes, ils n’hésitent pas à parler du "plateau le plus rapide de l’histoire" avec douze hommes possédant un record inférieur à 2h06. Il est vrai que parmi les athlètes annoncés figure, en tête de liste, le deuxième performeur de l’histoire (à 2 secondes du record du monde), Kenenisa Bekele (2h01.41). "Je connais la tradition du marathon de Boston, le marathon le plus historique au monde, et j’ai hâte d’y prendre part en avril", a indiqué l’Ethiopien. "Depuis plusieurs années, l’Ethiopie a une tradition très forte à Boston et je suis excité à l’idée de participer à cet héritage."

S’il veut inscrire son nom au palmarès de l’épreuve, l’Ethiopien devra cependant dominer une concurrence de choix dans le Massachussets puisque les lauréats de sept des huit dernières éditions du marathon de Boston sont annoncés, à savoir Benson Kipruto (2021/2h05.13), Lawrence Cherono (2019/2h03.04), Yuki Kawauchi (2018/2h07.27), Geoffrey Kirui (2017/2h06.27), Lemi Berhanu (2016/2h04.33) et Lelisa Disesa (2013 et 2015/2h04.45). Sans oublier les excellents Kenyans Titus Ekiru (2h02.57), Evans Chebet (2h03.00), Bernard Koech (2h04.09), Geoffrey Kamworor (2h05.23), Eric Kiptanui (2h05.47) ainsi que le Tanzanien Gabriel Geay (2h04.55).

Jepchirchir chez les femmes

Chez les femmes, le plateau dévoilé quarante-huit heures plus tôt a, lui aussi, fière allure avec la championne olympique Peres Jepchirchir (2h17.16), cinquième performeuse de l’histoire, sa compatriote Joyciline Jepkosgei (2h17.43), les Ethiopiennes Degitu Azimeraw (2h17.58), Roza Dereje (2h18.30) et Zeineba Yimer (2h19.28) ou encore l’Américaine Sara Hall (2h20.32).