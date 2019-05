Coup dur pour les Belgian Tornados : leur capitaine Kevin Borlée s'est légèrement blessé, ce mardi, à l'entraînement et doit déclarer forfait pour les Relais Mondiaux qui se déroulent ces samedi et dimanche à Yokohama, au Japon.

Pour rappel, la compétition offre des qualifications directes pour les championnats du monde de Doha.

Voilà plusieurs jours déjà que les jumeaux Borlée souffraient de tensions musculaires. Le corps de Kevin a donc fini par dire stop : il rentrera au pays dès ce jeudi, pour consulter le médecin du COIB Johan Bellemans, tandis que ses équipiers (ses frères Jonathan et Dylan, Jonathan Sacoor, Robin Vanderbemden et Julien Watrin) quitteront Mito pour rallier Yokohama.

« Nous ne souhaitons pas prendre de risques », indique Jacques Borlée, qui ne dispose plus que de cinq éléments pour la compétition. «C'est une saison qui est longue et importante, et une période de repos devrait suffire pour Kevin. Je fais confiance aux autres membres de l'équipe, qui ont du reste été très performants durant les dernières séances.»