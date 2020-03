Kevin Borlée ne compte plus les allers-retours entre son domicile et le Hall d’athlétisme du Blocry, à Louvain-la-Neuve, ces dernières semaines.

Depuis quelques jours pourtant, dans l’ambiance de confinement généralisé, cette sortie vers son lieu d’entraînement, où il rejoint ses frères Jonathan et Dylan ainsi que les autres athlètes dirigés par Jacques Borlée, constitue un privilège dont il a pleinement conscience.

"Pour nous, cette salle est arrivée la bonne année", lance le Bruxellois. Qui, comme tout le monde, sait que la rumeur d’un possible report des Jeux olympiques de Tokyo s’amplifie. Une perspective qui ne le réjouit évidemment pas.

"On s’entraîne depuis tellement en fonction des Jeux olympiques, qui est notre seul objectif de la saison, qu’on essaie de ne pas penser à un éventuel report de ceux-ci", explique l’ancien champion d’Europe du 400m. "On a déjà mis beaucoup d’énergie dans la préparation et si les Jeux sont différés, il faudra se remobiliser. Pour l’heure, on essaie de rester positif et concentré sur les choses que l’on peut maîtriser. C’est-à-dire l’entraînement !"



(...)