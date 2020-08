© BELGA Le Grand Prix Mingels, disputé ce samedi après-midi au stade Roi Baudouin, marquait le grand retour à la compétition, après plusieurs mois d’absence, des frères Borlée, engagés sur 100m et 200m.

Sur la plus courte des deux distances, sous les yeux de leur coach français Guy Ontanon et bien sûr de leur papa, c’est Kevin qui s’est montré le plus rapide, s’imposant en 10.64 (+0,6 m/s) devant Jonathan (10.69) et Dylan (10.72).

Leurs records personnels sont respectivement de 10.57 (Kevin), 10.47 (Jonathan) et 10.61 (Dylan).

Parmi les autres résultats du jour, on notera la victoire de Paulien Couckuyt sur 400m dans un chrono de 52.98 qui constitue un nouveau record personnel pour la sprinteuse des Belgian Cheetahs qui pointait à 53.46 l’an dernier.

Margo Van Puyvelde, qui avait été arrêtée sur blessure l’an dernier, a bouclé le tour de piste en 54.59 et Liefde Schoemaker en 55.22.