Ce vendredi après-midi, au Trofeo Perseo qui se déroulait à Rieti, en Italie, Kevin et Dylan Borlée ont entamé leur saison en extérieur par une deuxième et une troisième place, respectivement, en 46.15 et 46.57. La course a été remportée par le recordman d’Italie Davide Re en 45.76. Jonathan Borlée, légèrement blessé, a, lui repoussé sa rentrée, rentrant en Belgique juste après les trois semaines de stage passées à Belek, en Turquie.

Côté féminin, Camille Laus a remporté le 400m en 53.17, précédant sa copine d'entraînement Hanne Claes (53.99), laquelle disputait sa première compétition depuis les championnats du monde de Doha au mois d'octobre 2019 ! La Louvaniste est déjà qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo.