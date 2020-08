Aucun record personnel et des blessures : Kevin, Jonathan et Dylan Borlée avaient imaginé un tout autre scénario, ce week-end, pour leur rentrée 2020. Ce dimanche a même tourné à la catastrophe pour Kevin, forfait après s’être bloqué le dos à l’échauffement au lendemain de son 100m remporté en 10.64, et surtout pour Dylan qui, après un 100m bouclé en 10.70 dimanche en début d’après-midi, s’est arrêté net en sortie de virage lors de son 200m, victime, au minimum, d’une grosse contracture à la cuisse gauche. Sa saison semble déjà terminée.

« Au début du week-end, j’avais un peu mal à l’ischio, mais c’était l’autre, cela n’a donc rien à voir », explique-t-il. « J’ai raté mon départ mais je sentais que je revenais bien, c’est dommage que cette blessure survienne ensuite. Je vous avoue que la longue attente entre les deux courses, sous une grosse chaleur, ne m’a pas convenu. Mais bon, c’est ainsi. Maintenant on va faire une échographie et voir ce que ça donne mais à mon avis, la saison s’arrêtera déjà pour moi. »

Jonathan Borlée n’a, lui, pas réussi à livrer une course aboutie sur 100m (10.66) alors que la veille, son bloc de départ avait glissé au moment de s’élancer (10.69). Et sur 200m, ce dimanche, après avoir vu son frère se blesser dans la série précédente, il s’est classé troisième de sa course en 21.18, un chrono anecdotique pour lui.

« Avec la chaleur, j’étais déjà bien entamé physiquement avant ce 200m où je ne m’attendais pas à des miracles », souffle-t-il. « Je savais que j’aurais dur sur la fin, on n’a pas vraiment travaillé cette partie-là à l’entraînement. Et voir Dylan se blesser, ce n’est évidemment pas quelque chose d’idéal. Il y a beaucoup de choses à améliorer mais je pense qu’aux championnats de Belgique, ça peut être pas mal… même si cette piste n’a plus vraiment de rendu, tous les athlètes s’en rendent compte. Mais sur 100m, c’est entièrement de ma faute, j’ai raté mon départ. Avec une bonne mise en action, je pouvais sans doute faire 10.50.»

Une course à peaufiner en vue du National où le retour de Kevin Borlée sera attendu. « J’espère que d’ici deux jours, cela ira déjà mieux ! » lance-t-il.