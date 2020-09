Sur la piste du stade Roi Baudouin, ce mercredi après-midi, c’est Wilfried Meert qui a fait les présentations. Sourires cachés derrière leur masque, Kim Gevaert et Rani Rosius se sont saluées… du coude, mesures sanitaires obligent, avant d’échanger quelques mots.

Entre l’ancienne reine belge du sprint, championne olympique avec le relais 4x100 m et multimédaillée en individuel dans les championnats internationaux, et celle qui est appelée à prendre, peut-être un jour, sa succession, le courant est rapidement passé et Rani n’avait pas l’air trop impressionnée par Kim.

Quelques minutes plus tard, en présence du directeur du Mémorial Van Damme Cédric Van Branteghem, les deux jeunes femmes, placées à distance derrière la table d’interview dressée dans la grande salle de la tribune d’honneur, baissaient le masque pour quelques confidences.