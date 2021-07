Qui va succéder à Usain Bolt au palmarès du 100 m aux Jeux olympiques ? La course Diamond League de ce vendredi, à Monaco, n’a pas entièrement rebattu les cartes, mais le champion des États-Unis Trayvon Bromell, qui a raté un appui en début de course et a dû se contenter de la 5e place en 10.01 a, en tout cas, concédé sa première défaite depuis juin 2019.