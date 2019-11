Le champion d’Europe du marathon prépare les Jeux à Fukuoka ce dimanche.



La décision du CIO de délocaliser le marathon des Jeux Olympiques de Tokyo à Sapporo, à 800km au nord de la capitale japonaise, n’a pas fait que des heureux. Le champion d’Europe Koen Naert, dont on connaît la rigueur de la préparation et le côté méthodique, est clairement déçu par ce choix dicté par les conditions climatiques (chaleur et humidité) sévissant en été à Tokyo.

« C’est franchement dommage ! » lance notre compatriote, qui disputera le marathon de Fukuoka, ce dimanche, dans des conditions bien plus supportables. « Mon équipe et moi avons déjà investi dans un précédent déplacement jusqu’à Tokyo afin de reconnaître le parcours et de prendre différents repères. Je ne peux donc que déplorer cette décision de changer de site à quelques mois des Jeux... juste pour quelque degrés en moins qui ne feront pas tellement de différence. Il me revient même qu’avec un peu de malchance, il pourrait faire plus chaud à Sapporo qu’à Tokyo. Maintenant, que voulez-vous ? On s’adapte ! En tant qu’athlète, on n’a pas d’autre choix et il ne sert à rien de pleurer dans son coin. La logistique sera donc un peu différente mais il faut composer avec ces nouveaux éléments. »





"Bashir est un superbe athlète"

Par ailleurs, Koen Naert est revenu sur la progression de Bashir Abdi, qui s’est emparé du record de Belgique de Vincent Rousseau le 28 avril à Londres (2h07.03) avant de le porter à 2h06.14 le 13 octobre à Chicago. « On savait depuis longtemps, en fonction de ses chronos sur la piste, que Bashir avait un solide potentiel sur marathon et chapeau à lui d’avoir pu l’exploiter si rapidement ! » lance le Flandrien de 30 ans. «C’est un superbe athlète. »

Cela ne va cependant rien changer à la manière dont Koen Naert perçoit sa propre carrière. « Je ne me suis jamais focalisé sur le record de Belgique et j’en ai fini tout près, en avril dernier (2h07.39), à Rotterdam. Alors je ne vais rien forcer d’autant que j’en suis bien plus éloigné aujourd’hui. Je reste concentré sur ma propre progression, je sais que j’ai encore de la marge, et qui sait, je réussirai peut-être à approcher le meilleur chrono de Bashir. Mais tout devra être parfait... »