Les Mondiaux de Doha se déroulent sous une chaleur accablante.

Ce vendredi soir, les marathoniennes Manuela Soccol et Hanna Vandenbussche seront parmi les premiers athlètes belges à entrer en piste lors des championnats du monde de Doha. Disons-le d'emblée: elles vont souffrir... Deux déclarations vont dans ce sens.

La première vient du Français Yohan Diniz, champion du monde du 50 km marche. "J’ai l’impression que les athlètes du hors stade (marathon et marche), nous sommes pris pour des cons", a-t-il expliqué, repris par différents médias. "Je parle avec mon cœur. Je suis énervé. Dans le stade, avec une température de 24-25 degrés, on aurait pu s’amuser. Là, on nous met dans une fournaise pas possible… ».

Koen Naert va de son côté plus loin. Dans une interview accordée au site néerlandophone Atletieknieuws.be, le marathonien belge, qui a depuis longtemps fait une croix sur Doha, n'hésite pas à employer une image forte, même si le rire qui l'accompagne souligne une exagération voulue pour appuyer son propos. "Terminer un marathon au plus haut niveau deux fois (Mondial et Jeux Olympiques) en l'espace de dix mois dans de telles circonstances, c'est une attaque contre son corps", assène le Belge. "Vous devriez soustraire environ 10 ans de votre espérance de vie tout de suite après ça!"