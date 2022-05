Rentrée mercredi dernier d’un stage d’un mois aux États-Unis, où elle a accumulé de la fatigue, Camille Laus gomme petit à petit les effets du jet-lag. "J’ai encore un peu de mal mais si on considère qu’on a besoin d’un jour par heure de décalage horaire, je devrais en être bientôt débarrassée", lance la native de Tournai. Qui n’a pas perdu son temps de l’autre côté de l’Atlantique puisqu’elle aura pris cinq départs au total. "Ce n’était pas vraiment prévu mais les circonstances m’ont permis de faire quelques compétitions en guise d’entraînement. Le but n’était certainement pas de battre des records ou d’être en forme dès maintenant, d’autant que le stage était long et intense et que nous étions dans un cycle de travail assez lourd, mais plutôt de garder quelques repères en compétition."