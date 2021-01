Le marathon de Boston, dont la 124e édition avait été reportée d’avril à septembre avant d’être finalement annulée en 2020, se déroulera le lundi 11 octobre prochain, au lendemain du marathon de Chicago, "si les courses sont autorisées à ce moment-là" a fait savoir, cette semaine, la Boston Athletic Association. Ce faisant, les organisateurs du plus ancien marathon annuel, qui étaient les derniers au sein des World Majors à se positionner, permettent d’avoir désormais d’avoir une vue claire sur le calendrier automnal qui s’annonce… démentiel. Tous les grands marathons se dérouleront en effet dans un laps de temps d’un mois et demi entre le 26 septembre (Berlin) et le 7 novembre (New York). Ajoutons à cela le fait que le marathon olympique de Sapporo se déroulera les 7 (pour les femmes) et 8 août (pour les hommes) et que l’épreuve de Valence, très prisée, est prévue le 5 décembre, et vous aurez tous les ingrédients pour une deuxième moitié d’année embouteillée au cours de laquelle les élites devront faire des choix.

Le calendrier des Majors :

26 septembre : Berlin. 3 octobre : Londres. 10 octobre : Chicago. 11 octobre : Boston. 17 octobre : Tokyo. 7 novembre : New York.