La Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) a décidé dimanche de changer d'appellation à partir d'octobre et d'opter pour le terme "World Athletics".

"Il s'agit de s'appuyer sur le programme de restructuration et de réforme de la gouvernance engagé ces quatre dernières années pour présenter un visage moderne, plus créatif et plus positif pour le sport", a déclaré Sebastian Coe, le président de l'IAAF, une instance dont le nom est associé depuis quelques années aux scandales de corruption et de dopage.

Le Parquet national financier français (PNF) vient ainsi de réclamer le renvoi devant le tribunal de l'ancien président Lamine Diack (1999-2015) pour "corruption active et passive" et "blanchiment en bande organisée" pour avoir été l'un des acteurs clés d'un système de corruption pour couvrir des cas de dopage en Russie. L'ancien patriarche de l'athlétisme mondial est aussi visé pour des faits présumés d'"abus de confiance", pour avoir permis, "du fait de ses fonctions", à son fils Papa Massata Diack "de s'approprier des recettes de l'IAAF provenant de sponsors".

La nouvelle appellation de la Fédération internationale a pour but de rendre "le sport plus accessible à un public plus large tout en donnant à l'instance dirigeante mondiale la possibilité de communiquer plus clairement sa mission en tant que leader du sport le plus pratiqué au monde. Nous espérons que notre nouvelle marque contribuera à attirer une nouvelle génération de jeunes vers l'athlétisme", a ajouté Seb Coe.

Fondé en 1912, l'IAAF était initialement l'abréviation de l'"International Amateur Athletics Federation" avant que le mot "amateur" soit remplacé en 2001 par "association of".