Les organisateurs des championnats d'Europe d'athlétisme de Munich en 2022 (11-21 août) veulent s'en tenir aux dates prévues pour leur événement, a confirmé jeudi Marc Jörg, le CEO des Championnats d'Europe.

La crise actuelle du coronavirus change complètement le calendrier sportif. Les Jeux Olympiques de Tokyo, qui étaient normalement prévus cet été, ont été reportés d'un an à l'été 2021. En conséquence, la fédération internationale d'athlétisme a reporté d'un an le championnat du monde d'athlétisme de 2021 à Eugene, aux États-Unis. Ainsi, 2022 semble devenir une année particulièrement chargée pour l'athlétisme, avec les Jeux du Commonwealth (27 juillet-7 août à Birmingham) en plus des championnats d'Europe et des championnats du monde d'athlétisme.

"Le report des JO en 2021 a donc déclenché toute une réaction en chaîne", a souligné Jörg. "Il semble donc qu'un tout nouveau calendrier devra être établi pour 2022, mais nous nous en tenons pour l'instant à nos dates. Il ne faudrait pas qu'un grand événement remplace un plus petit. Ce n'est qu'avec des discussions ouvertes entre les parties concernées que nous pourrons trouver une solution acceptable pour tous".

Les championnats d'Europe d'athlétisme de Munich en 2022, s'inscrivent dans le cadre de la 2e édition des "European Championships" qui réunissent tous les quatre ans dans un même lieu et au même moment, les championnats d'Europe de cyclisme (piste, route, BMX), de gymnastique, de golf, de triathlon et d'aviron. La première édition de ces "Championnats européens" s'était tenue à Glasgow en 2018 à l'exception de l'athlétisme dont les compétitions s'étaient déroulées à Berlin.