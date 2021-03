Après une année catastrophique pour le sport, nos représentants ont cartonné à Torun.

Les Belgian Tornados n’ont pas réussi à ajouter une nouvelle médaille à leur palmarès exceptionnel, ce dimanche, en clôture des championnats d’Europe en salle de Torun, en Pologne. Mais, et c’est évidemment significatif de la qualité dans nos rangs, cela n’entache en rien le superbe bilan de notre délégation, qui retourne au pays ce lundi avec pas moins de cinq médailles, dont deux en or, dans les bagages ! Des résultats qui placent la Belgique au quatrième rang au classement des médailles, derrière les Pays-Bas (7 dont 4 en or), le Portugal (3 en or) et la Grande-Bretagne (12 dont 2 en or) mais juste devant un pays comme la France (4 médailles dont 2 en or).

Avec trente athlètes présents à l’entame de cet Euro, la Belgique s’était bien sûr donné les moyens, d’un point de vue quantitatif, d’engranger de très bons résultats. Mais ce bilan est davantage révélateur de la qualité de nos athlètes au niveau européen. Car si certains pointeront qu’il manquait de grands noms lors de cette compétition, n’oublions pas que des athlètes comme Ismaël Debjani, Michael Obasuyi, Ben Broeders, Thomas Van der Plaetsen, Hanne Claes, Renée Eykens, Claire Orcel et les Belgian Cheetahs n’étaient pas présents. Et ceux-ci auraient très certainement pu jouer un rôle en vue également lors de cet Euro.