En ce beau mercredi de printemps, le soleil brille sur le tartan de la piste extérieure d’athlétisme du Blocry à Louvain-la-Neuve. Alors que la chaleur n’est pas encore trop présente, les athlètes arrivent au compte-gouttes. Déjà présente sur le site depuis quelques minutes, Léa Bayekula, sportive de haut niveau spécialisée en 100, 200 et 400 mètres en chaise, reçoit les félicitations de Camille Laus pour sa récente médaille de bronze aux Championnats d’Europe en Pologne. Pendant ce temps-là, Jonathan Sacoor et Hanne Claes poursuivent leur échauffement, Anne Zagré ayant déjà pris place sur la piste pour répéter ses gammes au son d’une musique rythmée. Une ambiance à la fois détendue et sérieuse s’est installée sur la piste quand l’interview avec la Bruxelloise de 26 ans, nouvelle ambassadrice de Handicap International qui espère décrocher une qualification pour les Jeux paralympiques (24 août au 5 septembre) peut commencer. Elle sera néanmoins postposée de quelques secondes, le temps pour Jacques Borlée de venir saluer la para-athlète.

Léa Bayekula, que représente la date du 9 juillet 2021 ?