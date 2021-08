Ce jeudi, à Lausanne, tous les regards étaient fixés sur le couloir 6, occupé par Elaine Thompson-Herah, au départ du 100 m féminin. Mais c’est du couloir 4, celui de Shelly-Ann Fraser-Pryce qu’est venue la surprise de la soirée. Poussée par un vent de 1,7 m/s, l’aînée jamaïcaine (34 ans) a volé la vedette à sa cadette (29 ans), claquant un impressionnant 10.60, nouveau record personnel !

Shelly-Ann a ainsi devancé de quatre centièmes Elaine, créditée d’un 10.64 qui constitue le troisième chrono de sa carrière, derrière ses 10.54 de Eugene et ses 10.61 de Tokyo. Ces performances confirment la chasse au(x) records(s) des deux sprinteuses de poche, longtemps dans l’ombre d’un certain Usain Bolt.

Contrairement au 21 août, dans l’Oregon, la météo n’était pourtant guère favorable sur la ligne droite du stade de La Pontaise avec une température affichée (mais plus froidement ressentie) de 18°. Alors qu’elle avait dominé toute la saison avec un incroyable triplé olympique à Tokyo (100, 200, 4x100 m), Elaine Thompson-Herah a vu Shelly-Ann Fraser-Price sortir des blocks à la vitesse de l’éclair pour ne plus être rattrapée qu’au-delà de la ligne d'arrivée, où les deux Jamaïcaines se sont congratulées.

"J’avais d’excellentes sensations et je suis heureuse d’avoir été capable de courir comme ça. J’ai continué à bien travailler course après course. J’ai cru en moi et je quitte Lausanne avec un nouveau record personnel. Je savais que j’en étais capable, même si le vent était très frais..." explique Fraser-Pryce.

Autre son de cloche du côté de Thompson-Herah.

"Je sens que mon corps est un peu fatigué après une longue saison et, surtout, après avoir amélioré mon record quatre fois en un mois, même si je n’avais pour idée de m’approcher autant du record du monde. Je vais continuer à bien travailler pour terminer cette saison 2021 le plus fort possible !"

Après les titres olympiques (cinq pour Elaine, trois pour Shelly-Ann !), les deux Jamaïcaines visent désormais le(s) record(s) du monde sur 100 et/ou 200 m, propriété depuis 1988 de Florence Griffith-Joyner, alias Flo-Fo !

"Je peux battre un record de Flo-Jo ! Avant Eugene, je ne pensais pas pouvoir battre un record du monde. Je ne m’attendais pas à courir en 10.54. Mais, après cette course, ce record est désormais dans mon viseur, à condition que je signe la course parfaite, avec des conditions parfaites…"

Née le 28 juin 1992, Elaine Thompson (Thompson-Herah depuis son mariage en novembre 2019 avec Derron Herah, ancien athlète reconverti entraîneur avec qui elle vivait depuis quatre ans) a aujourd’hui 29 ans, l’âge de la maturité. Originaire du petit village de Banana Ground, dans une région défavorisée de la Jamaïque, elle est fille unique, dans une famille très pauvre, et fut élevée par sa grand-mère. Elle a commencé l’athlétisme à l’adolescence avec Veronica Campbell-Brown et… Shelly-Ann Fraser-Pryce comme modèles.

Du haut de son 1,67 m, pour 57 kg, elle a réussi la gageure de prolonger ses titres olympiques sur 100 et 200 m à Tokyo, une première. Mais elle a, surtout, explosé ses chronos avec, cette année, trois des dix meilleures performances de tous les temps : 10.54 à Eugene, 10.61 à Tokyo et 10.64 à Lausanne !

Âgée de 34 ans et maman d’un garçon de 4 ans, Shelly-Ann Fraser-Pryce (1,52 m/57 kg !) détient désormais aussi deux des perfs du Top 10 all-time : 10.60 à Lausanne et 10.63 à Kingston. De quoi lui sérieusement l’encourager à chasser Flo-Jo avec une préférence pour la ligne droite car, sur 200 m, Elaine est beaucoup plus proche avec son chrono de 21.53 à Tokyo alors que Shelly-Ann affiche 21.79 depuis le 27 juin, à Kingston…