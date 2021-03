Nous nous apprêtons à vivre, je le crois, de très beaux championnats d’Europe en salle à Torun. Nous nous sommes entraînés ce mercredi en fin d’après-midi et les installations sont tout bonnement fantastiques. Je tire d’ores et déjà mon chapeau aux dirigeants de l’Association européenne d’athlétisme et aux organisateurs polonais, que je remercie pour avoir maintenu cet événement qu’ils ont réussi à mettre en place dans des conditions évidemment très compliquées. Je pense que le résultat vaudra le coup d’œil. D’autant que les athlètes me semblent avoir bien réagi après une année 2020 vraiment très difficile à beaucoup de niveaux.