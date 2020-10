J’entends par là la manière dont les instances sportives portent les athlètes, dont elles les encouragent, dont elles les soutiennent. Et ce soutien peut épouser plusieurs formes. Partons d’un constat : en prenant en compte tous les Jeux olympiques de l’après-guerre, seuls trois athlètes belges (Karel Lismont, Robert Van De Walle et Gella Vandecaveye) ont réussi à décrocher une médaille lors d’éditions différentes et donc à répéter les performances dans le temps.



(...)