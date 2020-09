La chronique de Jacques Borlée.

Ce vendredi soir, le Mémorial Van Damme va se dérouler dans un climat tout à fait particulier et à huis clos. Ça va être spécial ! Je ne vous cache pas que les spectacles sportifs auxquels on assiste pour le moment, que ce soit les matchs de football ou le Grand Prix de F1 à Spa-Francorchamps dernièrement, m’ennuient un peu. Il n’y a plus aucune émotion qui transparaît et ça aseptise vraiment le tout. Pour moi, ce n’est pas ça, le sport de haut niveau !(...)