Une chronique de Jacques Borlée.

Je vais bien sûr revenir cette semaine sur la victoire des Belgian Tornados aux championnats du monde en salle, un succès qui est l’accomplissement de beaucoup de travail. Nous avions, à l’origine, beaucoup d’ambition, nous voulions même battre la meilleure équipe des États-Unis et nous nous étions préparés pour cela. Malheureusement, à quelques jours du départ, mon fils Jonathan s’est blessé, Dylan est tombé malade et Jonathan Sacoor s’est rétabli moins vite qu’espéré de sa blessure. On est rentrés dans une phase négative et on a commencé à se demander si tout allait bien se mettre. Mais on est restés concentrés sur l’essentiel.