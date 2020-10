La suspension de deux ans prononcée à l’égard de Christian Coleman, coupable d’infractions répétées en matière de localisation, ne me choque absolument pas. C’est une décision somme toute logique et proportionnée. Si l’on veut combattre efficacement le dopage, on n’a pas le choix : il faut faire preuve de la même ri-gueur que celle qui doit habiter les athlètes de haut niveau à l’heure de remplir les fameux "whereabouts" et ne pas faire preuve de laxisme ou de négligence. Or Coleman a bel et bien fait preuve d’une négligence extrême à plusieurs reprises et ce n’est pas parce que l’on est en présence du meilleur sprinter au monde depuis trois ans qu’il faut avoir la main moins lourde au moment de prendre une sanction.