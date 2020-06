Rendez-vous a été fixé sur la piste de Seraing où ils ont leurs habitudes. Julien Watrin et Robin Vanderbemden sont ponctuels, prêts à s’épancher sur leur vie actuelle de sportifs de haut niveau freinés par les circonstances et la pandémie de Covid-19...

Julien et Robin, où en êtes-vous dans vos entraînements?

Julien Watrin : "On a d’abord continué à s’entraîner plus ou moins normalement pour terminer notre cycle. Puis, il y a une dizaine de jours, on a marqué une pause d’une semaine qui n’était pas prévue. À présent, on vient de recommencer une nouvelle préparation, d’une part, pour l’année prochaine et, d’autre part, pour faire quelque chose en compétition... s’il y en a cet été."

Robin Vanderbemden : "On va profiter de cette période pour faire du plus court parce que c’est à la fois moins fatigant et plus agréable mentalement. Ça change un peu et la vitesse est toujours un atout."