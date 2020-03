La Diamond League d'athlétisme débutera au plus tôt cette saison à Stockholm le 24 mai en Suède en raison de la pandémie du coronavirus, a annoncé la fédération internationale, mardi (World Athletics/WA). Les trois premiers meetings programmés à Doha (17 avril), dans une ville chinoise à déterminer (9 mai) et à Shanghai (16 mai) ont été reportés. "Il est interdit d'entrer au Qatar depuis un certain nombre de pays et le gouvernement de Doha a suspendu tous les événements nationaux et internationaux pour une période de 30 jours. Si le nombre de nouvelles infections diminue actuellement en Chine, il n'en reste pas moins que les préparatifs des réunions ont été retardés de plusieurs semaines et que la fermeture des frontières et les restrictions de voyage rendent impossible l'organisation de compétitions internationales de haut niveau" souligne WA dans son communiqué.

"Il est actuellement prévu d'organiser l'événement de Shanghai le 13 août (les JO de Tokyo s'achèvent le 9 août, NDLR). Les nouvelles dates de Doha et de la deuxième réunion en Chine restent à annoncer. Il se pourrait qu'elles aient lieu après la finale de la Diamond League à Zurich du 9 au 11 septembre, où les champions de la Diamond League seront couronnés, si la situation mondiale le permet", précise encore la fédération internationale.

Gateshead, le 16 août, et Lausanne, le 20 août, devraient suivre le meeting de Shanghaï.

Le Mémorial Van Damme, à Bruxelles, doit accueillir la 14e et avant-dernière étape de cette Ligue de Diamant le vendredi 4 septembre.