La Belgique n’est pas retenue dans la liste des nations invitées à participer au relais féminin 4x400m à Torun. Les Belgian Tornados, tenants du titre, connaissent à présent leurs adversaires.

L’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas ont rejoint la Pologne, la Grande-Bretagne et l’Ukraine (trois pays qualifiés sur base des résultats outdoor enregistrés en 2019 et 2020) sur la liste des équipes féminines de relais 4x400m invitées à disputer les championnats d’Europe de Torun le dimanche 7 mars prochain.