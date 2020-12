Dans une réaction transmise vendredi à Belga, le cabinet de la ministre des Sports Valérie Glatigny souligne que la FWB et l'ADEPS ont "soutenu leurs projets au travers d'une mobilisation de moyens et de ressources."

Vendredi, le passage à la VAL et à Sport Vlaanderen de l'équipe formée par Jacques Borlée, qui comprend ses enfants Kevin, Jonathan et Dylan ainsi que Camille Laus et Hanne Claes, a été officialisé. "Nous avons pris connaissance de la décision de plusieurs athlètes, dont les frères Borlée, de s'affilier à la Vlaamse Atletiekliga", peut-on lire dans le communiqué. "Durant plus de 10 ans, la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'ADEPS ont soutenu leurs projets sportifs au travers d'une mobilisation de moyens et de ressources. Il ne fait aucun doute que leurs performances et les médailles récoltées ont suscité de nombreuses vocations, et ont ouvert la voie à de nombreux athlètes de talent. Nous leur souhaitons le meilleur pour la suite de leurs carrières, et nous espérons les voir continuer à écrire encore un peu plus l'histoire du sport belge."

Les frères Borlée, Claes et Laus figuraient dans la liste des sportifs de haut niveau bénéficiant d'un contrat avec la FWB pour l'année 2021 annoncée le 19 novembre.