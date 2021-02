Ceux qui ont partagé la vie d'un animal de compagnie savent ce que c'est. Quand celui-ci nous quitte, un immense vide s'installe et fait place à de longues journées de tristesse. C'est ce que vit actuellement Nafi Thiam, championne olympique en titre de l'heptathlon, qui avait adopté Titus il y a un an à peine.Elle partageait régulièrement des photos de son chiot sur les réseaux sociaux et a donc dû annoncer la triste nouvelle à ses followers: "Au milieu de la nuit de samedi à dimanche, Niels et moi avons été réveillés par un terrible hurlement de Titus. En descendant les escaliers, nous l'avons trouvé en arrêt cardiaque. Nous avons fait de notre mieux pour le réanimer pendant que le vétérinaire était en route. Elle arriva rapidement mais ne put rien faire car Titus était déjà parti."