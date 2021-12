La ministre Glatigny a dépeint un tableau idyllique. Mais correspond-il à la réalité ?

Ce mardi, l’athlétisme francophone s’est invité dans les débats de la commission Sports du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Répondant à une question orale du député Philippe Dodrimont, lequel souhaitait connaître l’état d’avancement de l’enquête sur le fonctionnement de la LBFA annoncée en janvier 2021 (dans la foulée du départ vers la Flandre du groupe d’entraînement dirigé par Jacques Borlée) et qu’il appelait de ses vœux depuis 2019, la ministre Valérie Glatigny a indiqué que celle-ci était terminée. Avant d’en résumer les conclusions.

"Au niveau de la gestion financière, le service subvention et les services comptables du département Haut Niveau soulignent la qualité de la tenue des comptes et de la gestion des pièces comptables justifiant les subventions qui ont été allouées. La situation financière de la LBFA est saine" , a souligné la ministre. "Les assemblées générales sont tenues de manière régulière et sans animosité particulière. Le président Thomas Lefebvre a été réélu après une campagne qui a été vive et animée, et les différentes commissions fonctionnent normalement."