La Ligue de Diamant a dévoilé mardi son nouveau calendrier provisoire suite aux reports et aux annulations, dont celle du meeting de Londres a été annoncée peu avant, en raison de la pandémie de coronavirus. Le Mémorial Van Damme reste programmé le 4 septembre à ce stade.

La fédération internationale d'athlétisme, World Athlétics, et la Ligue de Diamant ont dû adapter la formule de la compétition. Ainsi, en 2020, la Ligue de Diamant ne sera pas une série structurée de meetings menant à une finale comme c'est le cas habituellement. "Compte tenu des différences actuelles en matière d'entraînement et de possibilités de voyage, il serait impossible de garantir des conditions de concurrence équitables et un système de qualification équitable au cours de l'année 2020", peut-on lire dans le communiqué. "Les athlètes ne gagneront donc pas de points de la Diamond League cette saison, et il n'y aura pas une seule finale de 24 disciplines à Zürich comme prévu initialement." Zürich, dont le meeting a été annulé, a dès lors été assuré de recevoir les finales en 2021 et 2022. Eugene, qui aurait dû accueillir la finale de l'édition 2022, sera la ville hôte de l'édition 2023.

La saison commencera le 14 août à Monaco et s'achèvera le 17 octobre en Chine.

Le nouveau calendrier:

14 août: Monaco

16 août: Gateshead

23 août: Stockholm

2 septembre: Lausanne

4 septembre: Bruxelles

6 septembre (à confirmer): Paris

17 septembre: Rome/Naples

19 septembre: Shanghai

4 octobre: Eugene

9 octobre: Doha

17 octobre: un deuxième meeting en Chine dans un lieu à déterminer.

Les réunions suivantes ont été annulées: Rabat (prévu le 31 mai), Londres (prévu le 4-5 juillet) et Zurich (9-11 septembre). Le dernier meeting cité devait être la finale de la Ligue de Diamant.