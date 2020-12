"La Ligue Belge Francophone d'Athlétisme (LBFA) prend acte, ce jour, du départ du Team Borlée vers la Vlaamse Atletiekliga", peut-on lire dans le communiqué. "La LBFA respecte ce choix, elle s'étonne toutefois du timing, la politique sportive de la Ligue francophone a largement fait ses preuves, si l'on en juge les résultats des dernières années et le nombre de transferts d'athlètes flamands vers la LBFA."

"La famille Borlée a contribué à étoffer le palmarès de la LBFA", poursuit la Ligue francophone. "En plus de bénéficier de conditions optimales de préparation, elle a été soutenue à hauteur de prés de 3 millions d'euros d'aides francophones qui lui a permis de préparer au mieux les différents rendez-vous internationaux, sans avoir à se soucier du financement. La LBFA n'a jamais remis en cause les choix sportifs et la gestion de la carrière du Team Borlée, laissant une large latitude à Jacques Borlée. En espérant que le Team Borlée pourra s'épanouir dans sa nouvelle carrière athlétique, la LBFA leur souhaite bonne continuation en vue des objectifs à venir."

Les relations entre Jacques Borlée et la LBFA, l'aile francophone de l'athlétisme belge, ont toujours été délicates. Le climax a été atteint en mars 2019 après les déclarations de la LBFA, quatre jours après le 5e titre continental en salle des Tornados, qui estimait qu'il "n'était plus possible de travailler avec M. Jacques Borlée". Elle reprochait à l'entraîneur ses propos tenus lors de la polémique liée à la convention que la Ligue Royale Belge d'Athlétisme (LRBA) voulait faire signer aux athlètes avant l'Euro d'athlétisme en salle de Glasgow et de l'affaire du maillot de Nafi Thiam lors de l'Euro de Berlin en 2018. Dans la foulée, Jacques Borlée n'avait pas hésité à menacer de passer avec armes et bagages à la Ligue flamande.

La médiation du Ministre francophone des Sports de l'époque, Rachid Madrane, et du COIB avait permis d'aplanir cette fois encore les tensions. Ce vendredi, le divorce a bel et bien été consommé.

Les Borlée et Camille Laus devraient rejoindre le club de Hal

Les frères Kevin, Jonathan et Dylan Borlée ainsi que Camille Laus devraient s'affilier au club d'athlétisme de l'Olympic Essenbeek Hal (OEH), même si ce transfert n'est pas encore conclu. Jacques Borlée l'a déclaré vendredi durant la conférence de presse annonçant le passage de son équipe de la Ligue francophone (LBFA) à celle flamande (VAL).

"Je n'ai pas encore rencontré le club où on voulait aller, mais si le club de Hal est prêt à nous accepter, Kevin, Jonathan, Dylan et Camille iront là. J'entraine Jonathan Sacoor et Tuur Bras qui viennent de ce club, j'ai d'excellentes relations avec les entraîneurs, ça nous semble la bonne opportunité. Mais nous n'avons encore fait aucune négociation. D'ici une semaine, je pense que tout sera réglé."

Jacques Borlée espère toujours pouvoir s'entraîner dans le centre d'entraînement de Louvain-la-Neuve, a-t-il confié. "On s'est entraîné pendant de nombreuses années à Gand. C'est plus facile pour nous d'aller à Louvain-la-Neuve et donc on continuera à aller à Louvain-la-Neuve en principe, si on n'a pas de soucis. Mais si on a des soucis, on ira à Gand et à Louvain. On est dans de très bonnes conditions à Louvain-la-Neuve. Que ce soit les Suissesses que j'entraîne, Jonathan Sacoor, Tuur Bras ou Elise Lasser, ils s'entraînent à Louvain-la-Neuve. On est en Belgique et le sport c'est international. C'est le professionnalisme qui est important, la manière de travailler qui est fondamentale et on va faire ça dans une super ambiance."

Actuellement, les frères Borlée et Camille Laus évoluent sous les couleurs du Racing Club Bruxelles. Vendredi, leur passage, ainsi que celui d'Hanne Claes de la LBFA à la VAL a été officialisé. Claes s'est elle affiliée au Club Leuven Atletiek.