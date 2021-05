L'Américaine Sha'Carri Richardson a remporté une nouvelle victoire impressionnante sur 100 m dimanche, en 10.77 malgré un vent contraire de 1,2 m/s, à la réunion de Walnut (Californie), où plusieurs meilleures performances mondiales de l'année ont été établies, notamment par Rai Benjamin. Devenue le mois dernier, à 21 ans, la sixième femme la plus rapide de l'histoire avec un temps de 10.72 en Floride, Richardson est restée dans ces standards en courant sa course de série en 10.74.

Après avoir remporté sa finale 3 centièmes moins vite, elle n'a pu réprimer un petit haussement d'épaules signifiant sa déception. "Je m'attendais vraiment à un temps différent, à une exécution différente", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'en plus du vent de face, des faux départs de ses adversaires l'ont "quelque peu déstabilisée". "Mais il n'y a pas d'excuses. J'ai fait une belle course et je suis repartie avec la victoire." En cette année olympique, Richardson aspire à descendre sous les 10.70 ce que seules Florence Griffith Joyner - dont le record du monde en 10.49 a été établi en 1988 -, Carmelita Jeter et Marion Jones ont réussi. "Je sais que je peux faire mieux que ce que je fais actuellement. Ca viendra quand ça viendra, mais je veux absolument écrire l'histoire. Je veux que tout le monde sache qu'à chaque fois que j'entrerai sur la piste, ce sera une spectacle incroyable", a-t-elle dit.

Chez les messieurs, c'est l'Américain Cravon Gillespie qui a couru le plus vite sur la ligne droite en 9.96, devant Isiah Young (9.99) et Chris Belcher (10.01).Sur 400 m haies, Rai Benjamin a réalisé la meilleure performance de l'année en 47.13. Il a devancé Kyron McMaster (47.50) et Alison Dos Santos (47.68), qui ont respectivement battu le record des îles Vierges britanniques et du Brésil.

Autre MPM réussie, celle de l'Américaine Elle Purrier sur le 1.500 m féminin en 3.58.36, améliorant par la même son précédent record personnel. L'Américain Christopher Nilsen a remporté le saut à la perche masculin avec un bond à 5,91 m, éclipsant les 5,90 m franchis par le détenteur du record du monde Armand Duplantis, le mois dernier. Enfin, Shamier Little a remporté le 400 m haies féminin en 53.65, établissant elle aussi le meilleur chrono de l'année.

Pas de MPM pour le champion du monde Noah Lyles sur 200 m mais une victoire au finish (19.90), aux dépens de Kenny Bednarek (19.94), le Trinidadien Jereem Richards se classant troisième (20.20). Chez les dames, pour son premier 200 m depuis 2017, Allyson Felix a fini deuxième (22.26) derrière Gabby Thomas (22.12) malgré une belle remontée en fin de parcours, qui lui a permis de dépasser Lynna Irby (22.27). L'athlète de 35 ans, sextuple médaillée d'or olympique, s'était concentrée sur le 400 m ces dernières années, mais elle veut tenter de se qualifier pour Tokyo sur les deux distances lors des sélections américaines en juin.

Autres résultats notables, Keni Harrison s'est imposée sur 100 m haies en 12.48. Et Michael Norman a démontré sa bonne forme en dominant le 400 m en 44.40, devant Michael Cherry (44.86).