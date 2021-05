La triathlète Claire Michel focalisée sur Tokyo: "Je me sens à nouveau comme la Claire d'avant" Athlétisme100% Web Sébastien Sterpigny

Totalement rétablie de sa fracture de la rotule, la triathlète bruxelloise Claire Michel est à 100% pour les JO.



Ce jeudi, c'est sur la piste de Sportcity à Woluwe-Saint-Pierre, encouragée par quelques jeunes et le bourgmestre Benoît Cerexhe, que la triathlète Claire Michel est venue présenter ses ambitions pour les Jeux Olympiques de Tokyo. 18 mois après son accident et sa fracture de la rotule, la Bruxelloise ne cache pas son impatience de s'envoler pour Tokyo.



Claire, c'est tout un symbole de vous voir sur cette piste...

"Ce sont mes racines. J'ai commencé le triathlon ici, c'est mon lieu d'entraînement, j'habite à un kilomètre du stade, c'est chez moi."



Voir ces jeunes vous accompagner, ça vous rappelle la Claire encore toute jeune et pleine de rêves?

"On se souvient tous de pourquoi et comment on a commencé. Pour moi le rêve olympique a commencé dès mon plus jeune âge, le jour où j'ai découvert un bout de journal avec une photo de ma maman qui nageait. Quand elle m'a dit que c'était aux Jeux Olympiques, j'ai tout de suite voulu commencer à nager. Plus tard je me suis lancée dans l'athlétisme et j'ai fini par trouver mon sport de prédilection avec le triathlon."