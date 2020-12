Débauchage et démission

Décembre 2012 Après le passage d’Adrien Deghelt dans le groupe de Jacques Borlée qui ne cesse de s’agrandir, la LBFA hurle au "débauchage" par la voix de son responsable du haut niveau depuis 2009, Jean-Michel Garin, qui y voit une tentative de déstabilisation. Deghelt assure que l’initiative vient de lui. Quant à Garin, qui ne porte pas Borlée dans son cœur, il finira par démissionner de guerre lasse, en juin 2013, pour rejoindre l’Adeps.

Le coup de gueule

6 septembre 2013 Au Mémorial Van Damme, Jacques Borlée pousse un coup de gueule médiatique à l’égard de la LBFA et se dit "prêt à arrêter". La Ligue rétorque qu’il n’a pas voulu signer de convention de travail avec elle ("un contrat de subordination", dira Borlée) après les Jeux de Londres.

Destitué par la LBFA…

23 novembre 2013 Les membres du conseil d’administration de la LBFA votent, à l’unanimité, la destitution de Jacques Borlée en tant que coach fédéral du relais 4x400m.

… confirmé par la VAL

13 janvier 2014 Les dirigeants de la Ligue néerlandophone ne suivent pas leurs homologues, jugeant que les compétences de Borlée, en tant que coach du relais, ne peuvent être contestées. Il reste en place.

Les jumeaux saisissent le tribunal

14 février 2014 Kévin et Jonathan Borlée citent la LBFA en référé devant le tribunal de première instance de Bruxelles, réclamant le paiement de 48 000 €, montant qui correspond à la rémunération de leur coach pour 2013.

Les plaidoiries

12 mars 2014 Les plaidoiries se déroulent au tribunal. La LBFA conteste le caractère urgent de la requête, alors que les défenseurs des athlètes, qui évoquent un chantage moral et financier, estiment que Jacques Borlée "ne peut pas fonctionner" s’il n’est pas payé.

Décision judiciaire

26 mars 2014 Les jumeaux Borlée sont déboutés par le tribunal de première instance. Aussitôt, ils annoncent leur intention d’entamer une action au fond.

Kévin et Jonathan quittent le relais !

31 mars 2014 Kévin et Jonathan annoncent qu’ils ne prendront plus part au relais 4x400 m tant que ce contexte perdurera et renoncent aux aides financières de l’Adeps. Il faudra la médiation de Pierre-Olivier Beckers, le président du COIB, convoquant une réunion de conciliation, pour que les jumeaux reviennent à de meilleures intentions moins d’un mois plus tard.

L’injustice Dylan

3 août 2014 La commission de sélection de la LRBA décide de ne pas suivre Jacques Borlée et de ne pas sélectionner son fils Dylan, qui revient de blessure, dans le relais 4x400 m pour les championnats d’Europe de Zurich. Une décision mal vécue par l’ensemble de la famille, qui crie à l’injustice. L’Euro, ponctué par la blessure de Jonathan, ne répond pas aux attentes.

Attaques et droit de réponse

7 mars 2019 Dans un contexte de crise intense suite à l’affaire Nafi Thiam (relative à la convention que tente d’imposer la ligue) et aux accusations de la championne olympique vis-à-vis de sa fédération, la LBFA publie sur son site internet un "droit de réponse" gratiné (et pourtant largement amendé) après les attaques répétées de… Jacques Borlée à son égard. Un grand déballage aux accents financiers ("son leitmotiv est de mettre les dépenses à charge de l’argent public et de privatiser les revenus") qui se conclura ainsi : "Il n’est plus possible de travailler avec Jacques Borlée comme coach ou entraîneur. Le point de non-retour a été atteint." Dans la foulée, l’intéressé évoque un possible passage à la ligue flamande. Le ministre des Sports francophone Rachid Madrane jouera les pompiers de service. Différents projets de soutien aux sportifs sont évoqués (pôle d’expertise, coupole pour le sport de haut niveau, commission d’athlètes) alors qu’une commission d’enquête dédouane la fédération.

La LRBA attaque en justice

30 septembre 2020 La DH révèle l’existence d’une plainte au pénal (pour détournement, faux et usage de faux et abus de confiance) de la Ligue royale belge d’athlétisme contre son ancien manager Ludwig De Clercq, qui est aussi… l’ancien manager des Borlée (jusqu’en avril 2019), et contre X. En cause des montants de sponsoring qui n’auraient jamais été perçus par la LRBA. Une affaire toujours en cours et qui, d’après certains, ne serait pas sans lien avec le départ de Jacques Borlée et de ses athlètes en Flandre. D’autant que le président de la LBFA Thomas Lefebvre a été réélu le 10 octobre au détriment du candidat soutenu par le sélectionneur des Belgian Tornados…