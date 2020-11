Mardi, la Diamond League d'athlétisme a rendu public le calendrier (provisoire) de sa 12e édition en 2021. Quatorze meetings sur quatre continents doivent être organisés entre mai et septembre. Le Mémorial Van Damme est prévu le 3 septembre 2021 et constitue le dernier rendez-vous avant la finale, qui aura lieu les 8 et 9 septembre à Zurich.

La Diamond League débutera l'année prochaine le 23 mai à Rabat, au Maroc. Elle se rendra ensuite à Doha (28 mai), avant de s'arrêter pour la première réunion européenne à Rome (4 juin). Oslo (10 juin), Stockholm (4 juillet), Monaco (9 juillet) et Londres (13 juillet) suivront dans les deux premières semaines de juillet. Il sera suivi d'une pause d'un mois en raison des Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août).

Elle reprendra le 14 août à Shanghai, en Chine. Une semaine plus tard, ce sera le ville d'Eugene aux Etats-Unis, dans le nouveau stade Hayward Field, site des Mondiaux 2022, qui tiendra sa réunion (21 août). Le lendemain c'est en Chine dans un lieu encore à déterminer que se déroulera la compétition suivante (22 août).

Les quatre derniers rendez-vous sont tous sur le sol européen avec des arrêts à Lausanne (26 août), Paris (28 août), Bruxelles et Zurich. Lors des treize premiers meetings, les athlètes peuvent accumuler des points afin de se qualifier pour les finales de Diamond League 2021 n Suisse.

L'organisation souligne mardi qu'il s'agit d'un calendrier provisoire et que des changements sont possibles en fonction de l'évolution de la pandémie de Covid-19.

En raison de celle-ci, la Diamond League 2020 n'a pas pu se dérouler de manière normale avec l'annulation des meetings de Londres, Palo Alto, Paris, Rabat, Gateshead et Shanghai. D'autres ont été transformés en exhibition (Oslo, Zurich, Lausanne). Seuls Monaco, Stockholm, Bruxelles, Rome/Naples et Doha ont pu être organisés tant bien que mal.

.